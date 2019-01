Objuden snarkande nattgäst misstänkt för hemfridsbrott

Foto: Mattias Mattisson

Mannen som somnade under en säng i en okänd persons lägenhet är nu förhörd av polisen.

Han är misstänkt för hemfridsbrott.

Som Sydöstran berättade under lördagen tog sig den berusade mannen in i en lägenhet i Ronneby och somnade under en säng.

Ägaren till lägenheten upptäckte natten till lördagen den sovande objudna nattgästen eftersom denne snarkade högljutt.

Polisen larmades till adressen och nattgästen, som är i 25-årsåldern, omhändertogs för fylleri. Han fick i stället övernatta i en cell i polishuset i Karlskrona.

Under lördagen höll polisen förhör med den misstänkte.

Han uppger att han var rejält berusad och därför inte har några minnesbilder av vad som hände den aktuella natten.

Han vet heller inte vad som gjorde att han tog sig in i en okänd människas bostad. Han har delgetts brottsmisstanke om hemfridsbrott.

Mannen uppges inte ha någon relation till lägenhetsinnehavaren och hör heller inte hemma i Ronneby.

Han har nu släppts av polisen, men riskerar att åtalas framöver.