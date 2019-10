Genom att sparka eller slå in en plåtskiva på en entrédörr tog sig mannen in i kontorslokaler, tillhörande Ronneby kommun, i Sörby under natten till fredag.

Men inbrottet blev nog inte som planerat då gärningsmannen, trots tiden på dygnet, stötte på personal i kontorsbyggnaden – och flydde därifrån.

Enligt polis ska ingenting vara stulet. Vittnen till trots har ingen person ännu delgivits misstanke om brott. En okänd gärningsman är därför misstänkt för olaga intrång samt skadegörelse.