Picknick-konserter på Micklagård

Musik på Micklagård

Program

7/7 Patric Eghammer band och Castell Tjäderkvist Quartet

14/7 The Summer Jazz Combo och Casper Davey and The Pale Nothings

21/7 Amadou- Sara Jefta, Lena Müller och Ohoj Jazztrio

28/7 Castell Åkerblom Solfors och Between The Lines

14/8 Femmes Totales

Samtliga föreställningar startar klockan 19:00