Ronneby – Varmast i landet

Foto: Vegard Wivestad , Grøtt

Under onsdagen hade Ronneby högst temperatur i hela landet. Mätstationen i Bredåkra uppmätte hela 31,6 grader.

Rekordvärmen fortsätter att hålla Blekinge i sitt grepp. För kommuninvånarna i Ronneby var det ovanligt hett under onsdagen.

SMHI uppger att det var här som onsdagens högsta temperatur uppmättes. Som varmast var det nästan 32 grader – vilket gjorde Ronneby till den varmaste platsen i hela Sverige. Även i Karlshamn var det ovanligt varmt. Här uppmättes en temperatur på 30,6 grader – fjärde varmast i Sverige under samma dag.

Senast temperaturen översteg 31 grader i Ronneby var i juli 2015. Då låg maxtemperaturen på 32,2 grader.

– Annars får vi gå tillbaka ända till 1959 då en temperatur på 33,3 grader uppmättes i Ronneby, säger Linus Dock, meteorolog på SMHI.

Och enligt SMHI:s prognoser ser det ut att bli fortsatt varmt i Blekinge under veckan – även om temperaturen inte når upp över 31,6 grader.

– Vi har gått ut med ett meddelande om fortsatt höga temperaturer. Under de kommande dagarna ser det ut att bli mellan 28 och 30 grader i hela Blekinge. Någon skur kan kanske dra in under lördag men det är fortfarande oklart om regnet nåt ända ner till Blekinge, säger Linus Dock.

– Det kan bli aktuell med tropiska nätter senare i veckan men hittills har det inte varit så varmt. Lägsta temperatur har legat mellan 13 och 17 grader.

Men för den som inte nöjer sig med temperaturer strax under 30-strecket rekommenderar Linus Dock en resa ner mot Medelhavet.

– Just nu är det över 30 grader på många håll ner mot Grekland. På Cypern är det 35 grader och i södra Spanien ligger temperaturerna ännu högre.

I början på nästa vecka väntas svalare luft och eventuellt lite nederbörd.

– Men tänk på att dricka mycket vatten. Gravida och äldre ligger i riskzonen när det är så här varmt, då kan det till och med vara en god idé att hålla sig inomhus, säger Linus Dock.