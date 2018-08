Succé för Brunnskvittret

Foto: Andreas Blomlöf

Kvitterplatsen var fylld till sista stol under måndagskvällen. Det var ingen vanlig vardag, nä det var måndag och när kvitterflaggan hissades levde Brunnskvittret upp igen.

Med den traditionella måndagssången hissades flaggan och Brunnskvittret var tillbaka i Brunnsskogen. Trots att regn och svalare vindar dragit in över Ronneby under måndagen, blev kvällen just som i signaturmelodins text, ”regngudar strejkar och med glädje i kroppen och humöret på toppen ska vi tömma vår sångbok intill sista droppen”.

Brunnskvittret har varit saknat.Över 400 personer hade under måndagen tagit sig Brunnsskogen för att återuppleva kvittret. Marcus Schönbeck och Lena Israelsson ledde publiken genom kvitterkvällen tillsammans med husband och sex gästartister.

Foto: Andreas Blomlöf

Visst blev det precis som förr. Kvitterprofilen Olle Björngren var tillbaka på scenen och fick med sig hela publiken att sjunga allsång. Ny musik blandades med allsångsklassiker.

Det kvittrades, trallades, fötter gungade i takt till musiken och många minnen väcktes till liv.

– Vi älskar det här, det gör att vi känner oss unga igen, skrattade Inger Andersson och Sussanne Bandling.

–Kvittret är sommar och vi har verkligen saknat det, berättade Catrin Stellte Fridh.

Gemensamt för alla Sydöstran pratar med är att kvittret har varit efterlängtat och att alla hoppas på att Brunnskvittret kommer att fortsätta under somrarna, precis som som det var förr.