Under den gångna helgen bröt tjuvar sig in i en tidigare tandläkarpraktik i Ronneby. Genom att krossa en ruta på fastighetens baksida gick tjuvarna in via en balkong. En dator rapporterats ha blivit stulen, liksom ett kassaskåp och tre bilnycklar. Dessutom saknas 2 500 kronor i kontanter.