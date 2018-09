Under förra veckan bröt tjuvar sig in i ett kafé på Järnaviks camping. Genom att ett fönster i dörren tog tjuvarna sig in i lokalen för att sedan plocka på sig 18 flaskor champagne, 15 flaskor öl, 10 flaskor vin samt godis för 1 000 kronor.

Enligt polis uppgår värdet för de stulna varorna till över 8 000 kronor. Däremot hade tjuvarna inte rört växelpengarna i kassan. En anmälan om stöld har upprättats.