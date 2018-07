Tosiahelgen är här

Under fredagseftermiddagen startade Tosia Bonnadan och under hela helgen Ronneby fylld med marknadsknallar och karuseller. Det ligger en doft av nygräddade munkar över centrum. Det är strutar med rosa sockervadd, färgglada ballonger i alla dess former och lördagens populäraste plagg var blågula fotbollströjor.

Foto: Hanna Franzen

Under Sverige-England matchen försvann trängseln på gatorna. Istället fylldes platserna framför storbildsskärmen på torget som visade matchen. Även knallar ville se kvartsfinalen och ett antal stängde tillfälligt ner kommersen.

Alla åldrar har samlats på gator och torg - det är Tosiahelg.

Precis som det ska vara så levererar Tosia Bonnadan en doft- och färgexplosion över hela Ronneby.