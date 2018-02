Traveling John släpper ny singel

Foto: Mattias Mattisson

Sångaren och låtskrivaren John Dunsö släpper sin tredje singel under artistnamnet Traveling John.

På fredag släpper Saxemarasonen John Dunsö sin tredje singel, "Someday".

– Den är en energidryck för självförtroendet, ett långfinger till alla nej-sägare och tråkmånsar som vill trycka ner en när man drömmer sig iväg och föreställer sig hur livet, eller världen, skulle kunna se annorlunda ut, säger han.

John Dunsö har tidigare spelat med Billie the Vision and the Dancers. Så sent som i höstas gjorde han en högstadieturné genom Blekinge.

Traveling Johns första soloalbum kommer ut i september, men först är fler singlar att vänta.