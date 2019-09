Vaknade av tjuv i vardagsrummet – en gripen för inbrott

Foto: Anders Wiklund/TT

Boende vaknade av att ljud i lägenheten och hittade en inbrottstjuv i vardagsrummet. Tjuven jagades ut via trapphuset men fick med sig både mobiltelefoner och en laptop.

En stund senare kunde en man i 30-årsåldern gripas av polis.

Tidigt under måndagsmorgonen larmades polis till en lägenhet i stadsdelen Persborg i Ronneby. En okänd gärningsman ska då ha brutit sig in via ett köksfönster till en lägenhet och tillgripit gods.

Mannen som bor i lägenheten hade vaknat av ljud från vardagsrummet och när han steg upp för att titta efter möttes han av inbrottstjuven.

Lägenhetsinnehavaren jagade då ut tjuven ur bostaden, som i sin tur flydde via trapphuset. Med sig i flykten fick han bland annat två mobiltelefoner, en laptop och klädesplagg.

När polis kom till platsen inleddes sökandet med bland annat hundpatrull. I anslutning till den aktuella bostaden anträffades en 30-årig man som passade in på beskrivningen.

– Man hittar också lite kläder som man misstänker är från inbrottet, men det är oklart om allt stöldgods är anträffat, säger Calle Persson, presstalesperson polisregion Syd till Sydöstran.

Mannen greps och är nu misstänkt för grov stöld genom inbrott.