Våldsam snattare anhållen

Foto: Mattias Mattisson

Den man, som greps av polis i en Ronnebybutik på tisdagen, är anhållen.

Åklagare har anhållit mannen som misstänkt för försök till våld mot tjänsteman. Som Sydöstran berättade under tisdagen greps snattaren under tumultartade former i Willysbutiken i centrala Ronneby.

Han hade då stoppat på sig varor samt med händerna ätit ur butikens salladsbar. I samband med gripandet försökte mannen slå en polis, men missade.

Enligt uppgifter är den misstänkte inte bosatt i Ronneby. Han ska vara bostadslös. Den gångna natten tillbringade han i en cell i polishuset i Karlskrona.