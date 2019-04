Vandalism och växtstöld i Brunnsparken

Foto: Emma Gunler

Växtstölderna i Brunnsparken har blivit allt mer utstuderade under de senaste åren. Nu har tjuvar slagit till igen – och grävt upp plantor i doftträdgården.

Även en grillplats har vandaliserats genom att någon eldat på bänkar.

Parkarbetarna lägger varje år ner mycket tid och kraft för att kommunens parker och planteringar ska vara i gott skick. Men de möts inte bara av tacksamma Ronnebybor.

De möts även av uppgrävda hål i marken, stulna plantor och vandalism i form av bland annat nedrivna staket och, som nu senast, delvis nedbrunna bänkar i Brunnsparken.

– Efter förra helgen märkte vi att någon hade varit och härjat vid grillplatsen, bakom lekparken. De hade vält omkull bänkar och eldat på dem. Så det fick vi ju fixa till, säger Sara Svensson, enhetschef på kommunala parkenheten.

Och så sent som i måndags upptäckte en parkarbetare att växttjuvar varit framme och grävt upp plantor i doftträdgården. En buske och en klätterväxt har stulits.

– Vi är tyvärr vana vid att folk plockar våra plantor, oftast är det penséer inne i stan. Det som är så anmärkningsvärt den här gången är att det är tydligt vad de har varit ute efter, säger Sara Svensson.

Du menar att de har sett dessa förra sommaren och nu återvänt för att gräva upp dem?

– Ja, precis, de vet precis vad de ska ha. Det är väl inte de mest vanliga växterna de väljer att stjäla.

Att återställa skadegörelse och ersätta stulna växter med nya är dessutom en kostsam historia för kommunen.

Hur ofta händer de att plantor och buskar stjäls i Brunnsparken?

– Vi brukar ha några stölder per år. Jag vet inte varför man riktar in sig på just Brunnsparken, det ligger väl lite ostört.

Händelserna är polisanmälda.