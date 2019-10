Arg snickare och tv-kändis till Sölvesborg

Foto: MAJA SUSLIN / SCANPIX

Anders Öfvergård, känd från bland annat TV-programmet “Arga snickaren” kommer att föreläsa på hem- och boendemässan i Sölvesborg i mars nästa år.

Anders föreläsning på hem- och boendemässan i Sölvesborg handlar om hur du undviker de vanligaste misstagen folk gör när de renoverar eller bygger nytt, vilket han berättar om bland annat genom att ta exempel från några av de familjer han träffat i de byggprogram han gjort i TV.

Anders Öfvergård är aktuell med TV-programmet “Anders knackar på”, som sänds nu under hösten i TV4. I programmet flyttar Anders in hos kända svenskar under ett par dagar och hjälper dem att renovera sina hem. Den senaste säsongen har han bland annat varit hemma hos musikern Dregen och programledaren och egenföretagaren Hannah Graaf.

Det är första gången som Sölvesborg arrangerar en hem- och boendemässa med inspirationsföreläsare i Slottslängorna.

Mässan hålls den 22 mars nästa år.