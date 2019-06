Band ställer in spelning på Sweden rock – ersättare klar

Foto: Mattias Mattisson

Polska Behemoth tvingas ställa in sin spelning på Sweden rock festival i kväll. Festivalledningen meddelar att ett par av bandets medlemmar har fastnat på Frankfurts flygplats. De hinner inte ta sig i tid till Norje för kvällens spelning.

På Sweden rock festivals Facebook-sida skriver bandet: ”Legions of Sweden Rock - due to an error made by our airline, we have been forced to cancel tonight’s show. This was an extremely important show for us; we tried to rectify the situation for the parts of our touring party affected but were met with further delays meaning we are unable to make it to the festival site in time. We will make it up to our Swedish Legions and appreciate your understanding and support!”

Festivalledningen jobbade med att hitta en ersättare och klockan 21.15 stod det klart att det tunisiska bandet Myrath ersätter Behemoth. Bandet spelade tidigare under lördagen i Rockklassikertältet.

Sä här skriver Sweden rock på sin hemsida: ”Vi är förstås medvetna om att Myrath är ett mindre band och spelar en helt annan typ av musik än Behemoth och vi beklagar att vi inte haft mer tid att hitta en ersättare, men Myrath gjorde verkligen en kanonspelning tidigare idag och vi kan verkligen rekommendera alla som inte såg dem att ge dem en chans.”