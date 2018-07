Foto: Hanna Franzen

Efter tre intensiva veckor med dans på schemat var det under fredagen dags för dansare i projektet Sommardans i Blekinge.

Projektet Sommardans Blekinge riktar sig till de ungdomar som är intresserade av dans och vill arbeta som professionella dansar. Under tre veckor har de övat och under torsdagen visades deras dansshow upp på Stortorget i Sölvesborg. Totalt ska de göra tre föreställningar per kommun i Blekinge.