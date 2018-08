De laddar för ren trädgårdsglädje

Foto: Karin Ferneborg

Fler barnaktiviteter, konst för välgörenhet och växtgarderob. Det är tre utav årets alla nyheter på lördagens Trädgårdsdag i Sölvesborg.

Varje år lockar Trädgårdagen i Sölvesborg omkring 5 000 trädgårdsintresserade.

– Vi brukar ha besökare inom en radie av 15 mil. Det är få trädgårdsdagar i södra Sverige som lockar så stor publik som vårt evenemang i Slottslängorna, säger Ewonne Månsson, ny ordförande i Sölvesborgs trädgårdsförening.

I år kommer scouterna att stå för två aktiviteter. Det enda är en form av trädgårdsgarderob där scouterna, mot en garderobsavgift, passar besökarnas blommor.

– Det är lätt att det blir mycket tunga kassar att bära på, säger Ewonne Månsson.

Scouterna bjuder även in barn till att göra sitt eget insektshotell. Årets barnsatsningar består även utav pyssel med proffspysslaren Caroline Malmsjö.

fakta Öppna trädgårdar Anne Nilsson - Trädgård i ständig förändring. Sissebäcksvägen 51 , Valje. Birgitta Liljedahl Andersson och Eric Andersson – Grönskande trädgård året runt. Storgatan 9, Bromölla. Lina Campbell och Jan Lindell – Nytt liv i gammal trädgård. Västranäsvägen 113-7, Sölvesborg. Charlotte Pettersson – Mormors trädgård i Ljungaviken. mandelblomsvägen 9, Sölvesborg. Visa mer...

En ny aktivitet är konst för välgörenhet som Trädgårdsföreningen i Sölvesborg arrangerar tillsammans med Sölvesborg Lister Rotaryklubb. Allmänheten har lämnat in konstverk som de längre in vill ha till föreningen. I dagsläget har mellan 75 till 100 konstverk kommit in. Sölvesborgs konstförening hjälper till med prissättningen och på lördag säljs konstverken i Slottslängorna.

– Det är Sölvesborg Lister Rotary som står för försäljningen. Alla pengar går oavkortat till deras ungdomsprojekt i Sölvesborg, säger Gunilla Thuresson.

Årets föreläsare är Lena Drameus-Åberg och Kjell Åberg som driver Åbergs trädgård & café utanför Ystad. Lena Drameus-Åberg är känd från SVT:s Gröna rum.

Förutom paret Åberg kommer Peter Bengtsson. Han är känd från bland annat teveprogrammet Trädgårdskampen som gick på SVT.

Trädgårdsdagen har i året temat Trädgårdsglädje och sker nu på lördag, mellan klockan 10 och 16, i Slottslängorna. De fyra öppna trädgårdarna har öppet mellan 10 och 18.