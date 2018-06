Jörgen Klinthage: ”Dyra bubblor skapar miljonvinster”

Foto: Maja Suslin / TT

Vatten på flaska har alltid fascinerat mig. Vad är det som egentligen får oss att med svett och möda kånka hem flaskvatten från butiken? Och dessutom betala dyrt för lite bubblor i vattnet?

Flaskvattnet måste vara ett av de absolut smartaste pr-tricken - att köpa något som man har nästan helt gratis av hemma i kranen. Ännu märkligare fenomen är att köpa bordsvatten på flaska. Här får man ju inte ens bubblor på köpet.

Flaskvatten kostar minst 250 gånger mer än kranvatten. Det betyder att du kan dricka minst 250 liter kranvatten för samma pris som du köper en liter vatten på flaska.

2011 hinkade vi oss rekordmängder med flaskvatten. Men efter klimatlarm sjönk försäljningen.

Nu har trenden vänt igen. I år väntas svenskarna dricka runt 25 liter flaskvatten per person, spår Sveriges bryggerier. Om statistiken har rätt så skulle det innebära att exempelvis det enbart dracks 436 375 liter buteljerat vatten enbart i Sölvesborg. En svindlande siffra som kostar runt tre miljoner kronor.

Varför är det ingen som skriver protestlistor mot detta gigantiska transporterande av vatten fram och åter på våra vägar? Vad är det som gör att vattnet är fredat från sådana protester?

Världen befolkning har tredubblats under detta sekel. Förbrukningen av sötvatten har sjudubblats. Sedan 1970 har en mängd vatten som är tillgänglig per person minskat med 40 procent och två av fem invånare på vår planet lider brist på vatten.

Sverige gör varje person av med i genomsnitt 180 liter vatten per dygn. Cirka 65 procent av kroppen består av vatten. Varje dygn lämnar en till två liter vatten kroppen. Vi kissar ut mellan en halv till en liter per dag och svettas och andas ut runt en halv liter per dag. Kroppen behöver vatten kontinuerligt och utan vatten dör vi efter bara några dagar.

Vatten är makt. Vatten är rikedom. Vatten är symbol för politisk hegemoni. I Afghanistan är opium billigare än flaskvatten. I Sverige är vatten på flaska fortfarande billigare än bensin och tur det.