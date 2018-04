Ebbot Lundberg dragplåster på Killebomsfestivalen

Ebbot Lundberg blir årets finalakt på Killebom.

– Med en stor röst, karisma, humor och ett särpräglat uttryck hör Ebbot till våra absolut främsta artister, säger festivalgeneral Lukas Wägbo.

Ebbot Lundberg har gjort sig ett namn som frontfigur i två av den svenska rockhistoriens bästa och viktigaste band - först Union Carbide och senare The Soundtrack of Our Lives vars debutalbum ”Welcome to the Infant Freebase” prisades med en Grammis för Årets nykomling. Under sjutton år släppte bandet åtta album, turnerade världen över och hade stora hits som ”Instant Repeater 99” och ”Sister Surround”.

2013 var Ebbot Lundberg en av deltagarna i TV4s program Så Mycket Bättre. Hans tolkningar av de andra artisternas låtar visade upp en bredd i hans uttryck och förmågan att omvandla vad som helst genom ett unikt artistiskt filter.

Som soloartist har han släppt ”The Homo Erectus EP” samt en rad singlar och det 45 minuter långa experimentella stycket ”There’s Only One Of Us Here”. Våren 2016 släpptes fullängdsdebuten som soloartist, "For The Ages To Come” och under 2017 har Ebbot turnérat både i Sverige och Europa.

Under hösten såg vi honom som kapten i SVTs nya program Ebbots Ark och så sent som i februari bjöd han på en hyllad version av ”Sånt är livet” som mellanakt i Melodifestivalen.

– Vi är självklart stolta över att kunna presentera Ebbot Lundberg som årets finalakt på Killebom, säger Lukas Wägbo.