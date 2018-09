Tv-program med fiskeprofil spelas in i Sölvesborg

Foto: Karin Ferneborg

44 minuters tv-tid på bästa sändningstid med fiskeprofilen Johan Broman i spetsen. Det hoppas Sölvesborgs näringsliv ska locka en ny turistgrupp till kommunen.

På måndag börjar inspelningar av tv4-programmet Fiskedestination som leds av fiskeprofilen Johan Broman. I dagsläget har fyra säsonger sänts av programmet.

Idén till att spela in programmet i Blekinge väcktes av sölvesborgaren Tommy Åberg. Näringslivschef Stefan Olofsson berättar:

– Tommy Åberg älskar fiske och när han träffade Johan Broman presenterade han idén om att göra ett program om fisket i Blekinges kommuner. Sagt och gjort, Tommy Åberg presenterades sedan idén för oss näringslivschefer i Blekinge och nästa vecka spelar vi in.

Foto: Johan Hultgren

Det är alla Blekingekommuner som nappat på idén om fisket i kommunerna. I Sölvesborg kommer Johan Broman trollingfiska tillsammans med bland annat Tommy Åberg. De kommer också att fiska från stenarna på Hanö. Teamet kommer att bo på Hanöhus under inspelningsdagarna.

Sanna Persson som är besöks- och näringslivsutvecklare hoppas att företagen i Sölvesborg ska nappa på idén.

– Programmet har även internationell spridning och vi vet sedan tidigare att Johan Bromans program ger en ökad turismnäring. Nu gäller de för de lokala företagen att visa upp sig och stå redo för en ökad fisketurism.

Sanna Persson har också under sommaren varit ansvarig för att samla in rörligt material från turistmål i Sölvesborg. Det är kommunikatören Henrik Ivansson som filmat materialet.

– Vi har timvis med material från Sölvesborgs stränder, Killebomfestivalen och jazzfestivalen. Bara för att nämna några.

För kommunernas del har det kostat 50 000 kronor att vara med i produktionen Fiskedestination. Länsstyrelsen har sedan gått in med lika stor del.

– Jämförelse med en vanlig annons i dagspress är 50 000 ingenting för 44 minuters material om kommunen. Materialet får vi efter publiceringen så det kan vi använda i framtiden, säger Stefan Olofsson.

Sanna Persson tillägger:

– En sådan här chans till marknadsföring får vi inte igen. Det är fantastiskt att på ett spännande sätt visa Sölvesborgs kommun.

Filmteamet kommer att spela in i Sölvesborg under måndagen till torsdagen nästa vecka. Teamet kommer också att spela in från de övriga Blekingekommunerna.

Programmet sänds i vår nästa år på tv4:s kanaler.

– Vi är garanterade minst tio visningar av programmet. Vi hoppas få till en förhandsvisning av programmet för alla medverkande innan den tv-sända premiären, säger Stefan Olofsson.