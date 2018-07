Här är smådjuren som charmar på Killebom

Under torsdagen var det åter dags för den omåttligt populära smådjursutställningen.

Under Killebomfestivalen anordnas traditionellt under två timmar en smådjursutställning i Biblioteksparken för alla barn och ungdomar under 18 år. I årets upplaga var det kaniner och katter som dominerade.

Foto: Jörgen Klinthage

En av de många som kom till smådjursparken Ebba Arvidsson:

– Jag har själv inget husdjur, men om jag fick önska ett så skulle jag vilja ha en chihuahua, säger hon.

Foto: Jörgen Klinthage

Under flera år har utställningen avslutats med en tävling där man röstade fram en vinnare som det charmigaste smådjuret. I fjol valde arrangörerna dock att ta bort tävlingen med att rösta fram det sötaste husdjuret. Istället valde arrangörerna att satsa på en husdjursparad. Bakgrunden var att många barn blev ledsna av tävlingen. Nu har man åter infört tävlingen.

– Det var många som blev besvikna över att vi inte hade en tävling så vi bestämde oss för att införa en i år i alla fall, säger Maria Nilsson på biblioteket.