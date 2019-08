Foto: Fredrik Sandberg/TT

Ett företag som sysslar med reklam i Sölvesborg har utsatts för inbrott. Bytet blev datorer och fotoutrustning.

Det var sent på onsdagskvällen som någon okänd eller okända gärningsmän tog sig in i lokalerna på Vävaregatan. Efter att ha klippts sönder ett stängsel har tjuvarna därefter tagit sig in via ett fönster i lokalerna.