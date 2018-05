Iron Maidens flygplan stannar hemma

Foto: Torstein Böe

Nix, inget Maiden-plan på Kallinge nästa vecka när bandet lirar på Sweden Rock.

Det fanns förhoppningar om att Iron Maiden och deras Boeing 747 skulle landa på Ronneby flygplats nästa vecka när bandet kommer till Norje och Sweden Rock för en efterlängtad spelning.

Landningstillståndet var klart men nu går bandet ut på sitt officiella twitter-konto och berättar att det inte blir något jätteplan som landar i Blekinge om drygt en vecka.

”Överdrivet, till och med med Iron Maidens mått mätt”, skriver man på twitter.

Ed Force One står alltså kvar på marken under den pågående Europa-turnén ”Legacy of the beast”, som inleddes i Tallin, Estland i lördags.

I morgon fredag spelar man på Tele2-arena i Stockholm och på torsdag kväll vid 21.30-tiden går man på den stora festivalscenen i Norje.