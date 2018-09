Karin Ferneborg: En natt bland möblerna

Foto: Mahesh Kumar A.

Min dröm har besannats. Tyvärr inte för mig utan för ett gäng lyckliga britter.

Det var efter en bilolycka på motorvägen som de tvingades stänga av motorvägen under natten. Det hade lett till att bilisterna tvingats sova i sina bilar. Där var dock Ikea snabba med att bjuda in till övernattning i sitt gigantiska varuhus.

”Tack Ikea för att vi fick ett eget rum”, skrev någon på twitter efter övernattningen.

Ikea måste vara det perfekta varuhuset vid en katastrof. Det har bäddar i tusentals och små visningslägenheter efter tycke och smak. Jag hoppas dock ingen använde toaletten i ”sin” övernattningslägenhet.

Förutom bäddar har Ikea mat i mängder. Det skulle inte vara något problem att under en längre period husera ganska många gäster.

Att övernatta på Ikea är en dröm jag haft sedan barnsben. Som barn drömde jag om att hoppa från säng till säng utan att bli tillsagd. Och sedan att kasta mig i de jättelika lådorna med gosedjur utan att bli återbetalningsskyldig.

I fjol spriddes en trend bland ungdomar att de, utan att bli upptäckta, skulle övernatta på Ikea. Deras nattliga äventyr skulle sedan visas på Youtube, vilket ledde till att flera av de nattliga gästerna åtalades för olaga intrång.

Jag är inte ensam om min dröm utan 2010 startades en Facebookgruppen som hette ”I wanna have a sleepover in Ikea”. Två år senare hade gruppen över 100 000 medlemmar och av dessa bjöds 100 in till en natt bland möblerna i brittiska Essex.

Idag kan jag inte sätta fingret på vad det är som lockar med Ikea. Om det är den enkla möjligheten att snabbt dyka in och ut ur människors liv. Eller alla möjligheter till snabb förändring.

Eller är det kanske femkronors-korven som är nyckeln i ett framgångsrikt Ikea-koncept. Det som jag helt utan att skämmas kan erkänna är en av mina tio-i-topp-rätter.