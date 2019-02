Kommunen öppnar för digitala medborgarförslag

Foto: Johan Hultgren

Sedan början av året kan sölvesborgarna lämna medborgarförslag. Tekniken har strulat, men idag öppnar kommunen sin e-tjänst, så att medborgarna kan lämna förslagen digitalt.

Från den 1 januari i år har Sölvesborg, som sista kommun i länet, gjort det möjligt att lämna in medborgarförslag.

Sölvesborgarna har kunnat lämna in medborgarförslag via vanlig post, e-post eller genom att lämna in dem direkt på kommunkontoret.

Tanken var även att man skulle kunna lämna in förslagen digitalt med Bank-ID, men tekniken har strulat.

Nu meddelar kommunen via ett pressmeddelande att e-tjänsten fungerar som den ska:

”Som förslagslämnare får du ett mejl när ditt medborgarförslag publiceras på kommunens hemsida. Efter det ligger förslaget aktivt för att få röster under 90 dagar. Marknadsför förslaget för att få röster gör man själv genom att dela förslaget, exempel via sociala medier.”

Under de 90 dagarna förslaget är aktivt kan medborgarna rösta på det. Förslag med minst 100 röster går vidare till handläggning och beslut i den nämnd som förslaget berör.

Beslutet publiceras sedan tillsammans med det digitala medborgarförslaget på kommunens hemsida.

Förslag med mindre än hundra röster går inte vidare, utan arkiveras och ligger kvar på hemsidan.