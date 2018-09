Konsert ska rädda världens barn

Foto: Karin Ferneborg

Den 14 oktober bjuder Rädda barnens lokalavdelning in till en konsert för Världens barn i S:t Nicolai kyrka.

Under hösten arbetar flera ideella föreningar med att samla in pengar till organisationen Världens barn. Det är bland annat Rädda barnen, Röda korset och Svenska kyrkan.

– Genom bidrag från invånarna i Sölvesborgs kommun tar vi oss närmare den värld vi alla vill ha; en värld där fler barn får den hjälp de behöver och har rätt till, säger Olle Sterner från Rädda barnen i Sölvesborg.

Målet för årets insamling är att överträffa fjolårets insamlade resultat på drygt 70 000 kronor. Rädda barnens lokalavdelning i Sölvesborg kommer därför att samla in pengar via bössor runt om i kommunen.

Den 14 oktober bjuder Rädda barnen in till en konsert för Världens barn i S:t Nicolai kyrka. Under hösten kommer även all kollekt som samlas in i Sölvesborg och Mjällby församlingar gå till Världens barn.