Låst fack dolde Oves hemliga skrifter

Foto: Jörgen Klinthage

Av en slump har Ove Johnssons försvunna skrifter nu hittats. Författaren var under sin sista tid i livet övertygad om att de hade blivit stulna.

Vi hittade dem i en gammal hallbyrå där de var inlåsta och den visade sig innehålla en rad opublicerade bokmanus av Ove, säger Marcus Bernhardsson.

Var hittade ni nyckeln till facket?

– Den låg i en låda till hans skrivbord, säger han.

Foto: Jörgen Klinthage

Efter sin död testamenterade Ove Johnsson sin kvarlåtenskap till Marcus Bernhardsson som också har copyright på Oves hela samlade författarskap.

– Det är lite sorgligt att han inte fick reda på under sin levnad att de försvunna verken var intakta. Ove var under sina sista år väldigt besviken över att de här skrifterna var stulna eller att de av misstag slängts under hans längre vistelse på sjukhus.

Det var när Marcus Bernhardsson och en vän till honom gick igenom Oves kvarlåtenskap som en mängd skrifter upptäcktes.

– Av en slump upptäckte vi de här skrifterna i ett låst fack i en byrå som en granne till honom en gång tillverkat. När vi tittade genom bunten av papper så förstod vi snart att den innehöll mer än vad vi kunde tro.

I gömman fann de bland annat två icke publicerade bokmanus om Nogersund och Siretorp.

– Vi fann även del två till Oves bok ”Begravningsentreprenören” som kom ut 1974. Han hade tänkt att ge ut denna del, men hade inte råd till det, säger Marcus Bernhardsson.

Manuset till novellen ”Resan till helvetet” har underrubriken En anklagelseskrift i modern tid. Ove Johnssons manus är prydligt skrivna på skrivmaskin och med mycket få ändringar.

– Han verkar ha haft texten klar i huvudet innan han satte pappret i skrivmaskinen, säger Marcus Bernhardsson.

Ove Johnsson debuterade vid 39 års ålder med en roman om barndomens by, Markasträtet på Listerlandet