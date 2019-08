Liten folkökning för Sölvesborg

Sölvesborg har en bit kvar till visionen om 20 000 invånare uppfylls. Under andra kvartalet i år ökade kommunen med 15 invånare, enligt Statistiska Centralbyråns senaste befolkningsredovisning.

På tisdagen presenterade SCB befolkningsutvecklingen i landet under andra kvartalet i år, från 1 april till 30 juni. Sveriges befolkning ökade under den perioden med 26 087 personer till totalt 10 281 189 invånare den 30 juni. Blekinge ökade med 63 personer, till 159 900. Sölvesborg ökade under perioden med 15 invånare och hade 30 juni 17 471 invånare. Under perioden föddes 42 personer och 42 avled. Det flyttade in 210 personer till kommunen under denna period och 198 flyttade ut. 20 flyttade in från utlandet och elva flyttade till utlandet, övriga flyttade in och ut inom länet och landet.