Nio elever får dela på 33 680 kronor

Foto: Izabelle Nordfjell/TT

14 sökte och nio blev godkända. Nu får de dela på 33 680 kronor.

Det är ur Gunnar Nilssons stipendiefond som eleverna får ta del av. Totalt har 14 ansökningar kommit in till barn- och utbildningsnämnden. Av dem så uppfyller nio kriterierna. Stipendiefonden är avsedd för elever som kommer från Ysane församling och efter avslutad gymnasieexamen av ser att studera vidare vid högskola eller yrkesutbilda sig under läsåret 2018/19. Sökande ska vara högst 24 år under ansökningsåret.

Följande elever får stipendier: Nadja Backlund, Anton Karlsson, Joel Sandberg, Carl Sandberg, Tilde Lövberg, Julia Persson, Kevin Ngo Larson, Danny Krook och Elinor Korhonen.