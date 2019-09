Nominera vem som ska vinna 20 000

Foto: Jörgen Klinthage

Vem förtjänar en prischeck om 20 000 kronor för sin kulturgärning. Nu kan du nominera ditt förslag till årets kulturpris.

I fjol fick Jens Thoms Ivarsson och konsthantverkaren Mats Nilsson kulturpriset. Nu ska nästa vinnare koras och förslag på pristagare sökes.

Från och med nu fram till den siste september 2019 kan alla nominera sitt förslag till årets kulturpristagare i Sölvesborg.

Det hedersamma kulturpriset har delats ut sedan 1965. Förutom äran tilldelas pristagaren en summa om 20 000 kronor från Sölvesborgs kommun. Priset ska tilldelas personer eller föreningar som gjort något särskilt för kulturlivet i Sölvesborg. Kulturpriset delas ut under Kulturkalaset, den 30 oktober under högtidliga former i Listers Härads tingshus.

Årets pristagare utses av Sölvesborgs kommuns kulturpriskommitté. Kommittén består av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens ordförande, fritids- och kulturnämndens ordförande och vice ordförande, samt stadsarkitekten och kulturchefen.