Slayer till Sweden Rock – flera nya band klara

Foto: Mattias Mattisson

Slayer och Dream Theater blev i dag klara för Sweden Rock 2019.

I onsdags spelade Slayer för ett fullsatt Hovet på sin avskedsturné.

Nu är det klart att bandets allra sista spelning i Sverige någonsin görs på Sweden Rock Festival i juni.

Även Dream Theater återkommer till Sölvesborg – tio år efter deras förra spelning på Sweden Rock.

Följande tio akter är härmed också bekräftade för sommarens festival: Styx, Three Days Grace, UFO, Danko Jones, Seventh Wonder, Witchfynde, A.C.T., Hällas, Lisa Lystam Family Band och James Holkworthand The Coolbenders.

Sedan tidigare är bland andra Kiss, Ritchie Blackmore’s Rainbow, Def Leppard, ZZ Top, Tenacious D, Disturbed och Amon Amarth bekräftade.

33 av 82 akter återstår att presentera.