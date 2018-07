Succéduo lyfte Stortorget

Foto: Hanna Franzen

De har haft flera monsterhits, tävlat i Mello och nu kom de till Sölvesborg och Killebom.

Ett par tusen hade till Stortorget kommit för att lyssna på Samir och Viktor. Klockan 18.03 tog de scenen med fullstorm.

Foto: Hanna Franzen

För fyra år sedan startade TV-profilen Samir Badran och modebloggaren Viktor Frisk succéduon Samir & Viktor. I maj samma år släppte de singeln Success som genast blev en hit och låg etta på Itunes under en vecka. Duon Samir & Viktor har sedan dess släppt hitlåtar som Bada nakna, Groupie, Fick feeling och Shuffla. De har även släppt singeln Put you hands up för Sverige inför fotbolls-vm i Ryssland.

Foto: Hanna Franzen