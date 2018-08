Swingkonsert i pub Tjyven

Foto: Gunnel Persson

Den 19 september blir det 30- och 40-tals konsert i puben Tjyven. Det kommer att bjudas på allt från Louis Armstrong till Ella Fitzgerald.

Det är musikern Caroline Wennergren som ska bjuda på swingkonsert. Föreställningen heter ”Drop me off in Harlem”, efter Duke Ellingtons berömda låt och berömda svar.

Wennergren ska bjuda på allt från Mills Brothers, Fats Waller, Billie Holiday, Ella Fitzgerald och Louis Armstrong. Det blir också besök av buktalardockan Leroy Armstrong som genom Caroline Wennergren ska sjunga flera klassiska swinglåtar.

Caroline Wennergren har tidigare satt upp en show med artisten Håkan Windahl.