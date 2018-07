13 medaljer till Blekinge

Foto: Privat

När veteran-NM i friidrott avgjordes blev det rena medaljregnet över Blekinges deltagare.

De tog 13 medaljer!

De nordiska mästerskapen avgjordes i Borås i helgen. Blekinge hade med fem tävlande: Erik Dahlin, IF Udd, Marie Grahn, KA 2 IF, Håkan Grahn, KA 2 IF, Lennart Offrell, KA 2 IF, och Lars Smedjebäck, KA 2 IF.

Det gänget tog inte mindre än 13 medaljer fördelat på tre guld, tre silver och sju brons.

Gulden togs av Lars Smedjebäck på 100 meter, Erik Dahlin i tresteg och Marie Grahn i kastfemkampen (som består av slägga, kula, diskus, spjut och vikt).

Silvermedaljerna togs av Lars Smedjebäck i stav, Erik Dahlin och Lennart Offrell i höjd.

Bronsen togs av Marie Grahn i spjut, vikt och kula, Lennart Offrell på 100 meter och i tresteg, Erik Dahlin i längd och Markus Holmgren i höjd.

För Dahlin handlade det dessutom om personbästa i samtliga tre grenar.