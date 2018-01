Flera nya spelare i KFC – värvar från Mjällby

Fakta

Nyförvärv: Max Rundqvist, Hanaskogs IS, Fabian Velander, Nosaby IF, Fernando Moreyra, Club Atletico San Jorge, Maximilian Cabana, do, Goido Boraiva, do, Romero, do, Emmanuel Okine, Mjällby AIF.

Förluster: Sixten Mohlin, MFF:s spelare som nästa säsong lånas ut till Dalkurd, Albert Ejupi, Varbergs BoIS, Nahom Girmai, Varbergs BoIS, Omar Dampha, Mjällby AIF, Emil Åberg, Eskilsminne, Oliver Ekroth, Degerfors IF, Andres Mansilla, Club Atletico San Jorge.

På väg in: James Julian, mittback från Nya Zeeland.

På väg bort: Fredrik Widlund, Erik Eichmüller.

Klara för 2018: Max Rundqvist (målvakt), Joel Hallgren (målvakt), Paulo Ippolito, Fernando Moreyra, Club Atletico San Jorge, Maximilian Cabana, , Club Atletico San Jorge, Goido Boraiva, Club Atletico San Jorge, Romero, Club Atletico San Jorge, Emmanuel Okine, Mjällby AIF, Fabian Velander, Saikou Jawneh, Andreas Grahm, André Kamp, Bjarni Mark Antonsson, Jesper Modig, Martin Rudolfsson, Anton Bloom, Niklas Jönsson, Mohammed Kweder, Sebastian Nanasi, Kalle Svensson och Sufyan Abuzayda.