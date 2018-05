Frigg värvar – och hoppas på snabbt bygge

Foto: Privat

Ett 30-tal medlemmar slöt upp för SK Friggs årsmöte.

Det noterades att klubben kan se tillbaka på en blandad säsong med såväl med- som motgångar.

Det har varit extra jobbigt att bedriva verksamheten eftersom idrottshallen är under ombyggnation. Under hösten fick klubben bedriva sin verksamhet under provisoriska förhållanden i Saltös lilla gymnastiksal vilket medförde ett stort tapp för såväl ungdoms- som seniorverksamheten.

Till ”årets Friggare” utsågs Adam Christensson för sina sportsliga framgångar och sitt fina uppträdande som kamrat.

Klubben kommer också under det kommande verksamhetsåret att fira sitt 75–årsjubileum (bildad 1943) och hoppas att de kan komma att flytta in i en ny föreningslokal i anslutning till B-hallen under hösten när renoveringen är färdig. I annat fall står klubben utan föreningslokal.

Till ordförande valdes Anders Nordberg. Övriga styrelseledamöter är Thomas Salomonsson, Peter Karlsson, Pete Thomas och Oskar Lindgren. Klubben kan också presentera ett fint nyförvärv i form av elitspelaren Andreas Holmberg som kommer från Lyckeby BTK.