KHK har säkrat miljonbelopp genom aktieförsäljning

Foto: Staffan Lindbom

I februari skrev Blekingesport om att Karlskrona HK länge planerat för en kapitalisering.

–Det finns redan nu indikationer på 2,5–3 miljoner in som en del företagare vill satsa, sa KHK:s ordförande Tobias Larsson, då i en artikel kring KHK:s kapitalisering.

På söndagen rapporterade P4 Blekinge om att KHK säkrat miljonbelopp genom sin aktieförsäljning.

– Vi har under våren säkrat en och en halv miljon i kapital och kommer jobba vidare med det under hösten för att få in tre miljoner, säger Per Rosenqvist, klubbchef i KHK till radion.

Försäljningen av supporteraktien är uppskjuten.