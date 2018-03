KHK har greppet om Timrå efter bortaseger i kväll

Karlskrona HK har 2–0 i matcher mot Timrå IK i kvalet till SHL.

Detta efter en 1–0-seger på bortais i kväll där Joachim Rohdin gjorde segermålet och där målvakten Johan ”Honken” Holmqvist storspelade – inte minst i den sista perioden där Timrå tryckte på för en kvittering.

Inledningsvis visade båda lagen stor defensiv skärpa och de första minuterna präglades av en tight mittzon där båda lagen tvingades dumpa ner pucken och ligga på. Timrå kom till en del chanser genom snabbt kontringsspel, men Johan ”Honken” Holmqvist höll tätt samtidigt som Karlskronaspelarna lågd rätt i skottlinjen och spelade uppoffrande. KHK hade första periodens farligaste läge när Carl Persson var sist på en puck som dansade längs mållinjen.

I andra perioden ökade såväl det fysiska spelet som chanserna, men två täta försvar och målvakter resulterade till en början i en målsnål tillställning. Halvvägs in i perioden låg Karlskrona på och Joachim Rohdin snodde åt sig en puck i anfallszon, utmanade i en en-mot-en-situation och snärtade kontrollerat in 0–1 till gästerna. Timrå pressade framåt under slutminuterna men KHK visade upp ett stabilt försvarsspel och kunde gå till periodpaus med en ledning i ryggen.

I tredje jagade Timrå ett kvitteringsmål och Karlskrona hade endast ett skott på mål. Men KHK lyckades stänga matchen med en fantastiskt stark defensiv, där Holmqvist var pricken över i:et.