Martinsson lämnar HIF Karlskrona

Foto: Lena Ehring

Julius Martinssons sejour i HIF Karlskrona blev två säsonger lång.

Nu går de skilda vägar.

Julius Martinsson kom till HIF Karlskrona, efter fem säsonger i Ystads IF, inför säsongen 2016–2017. Under mars månad 2017 trampade han snett på en träning. Det blev operation och rehabilitering efter det, men han var inte tillbaka och spelade någon handboll i handbollsligan under den förra säsongen.

– Julius har varit skadad under större delen av kontraktstiden. Det är en stark kille som nu har jobbat sig igenom operation och rehab och är kvitt den efterhängsna fotskadan. Vi önskar ”Julle” lycka till i framtiden och tackar för denna tid, skriver HIF på sin webbsajt.