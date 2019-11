Saxemara har hittat sin nya tränare

Foto: Bo Åkesson

Division 3-laget Saxemara IF har gjort klart med en ny tränaren.

Nåja, nygammal.

De blåtröjade har nämligen kontrakterat Jens Wedeborg som huvudansvarig för seniorlaget.

Lyckebykillen var tränare i laget säsongen 2014 och lämnade halvvägs in på tävlingsåret 2015 när han i stället blev andretränare i litauiska ligalaget FK Trakai.

Därefter har han hunnit med såväl division 2-laget FC Gute som Asarums IF FK:s elitettanlag.

”Han vilar upp sig på Kanarieöarna just nu och hälsar att han verkligen ser fram emot att komma tillbaka till Saxemara IF och brinner för uppgiften. Han vet sedan innan att det finns en bra struktur runt laget och föreningen, det var ett stort plus när han valde att bli tränare för oss.” skriver föreningen på sin FB-sida.