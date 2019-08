Se livesändningen från Ironman Kalmar

Fler anmälda och bästa klassen någonsin på årets tävling i Kalmar. Klockan 06.40 drar Barometerns livesändning från årets Ironman igång och du kan följa loppet direkt ända tills målet stänger.

Programledare under dagen och kvällen är Barometerns Lotta Nyberg, Jörgen Ström och Daniel Bogefors. De får även besök av spännande gäster i studion. Under förmiddagen gästar Kalmars simstjärna Miranda Arvidsson som blev svensk mästare i somras. Dessutom gästar triathlonprofilen Jonas Colting studion och på kvällen kommer proffsgeneralen Tomas Gustavsson. Tv-reportrar längs med banan under sändningen är Ia Sellerberg och Herman Rydeberg. Följ hela loppet från att proffsen slänger sig i vattnet till att målgången stänger på Stortorget vid klockan 23.20. Vi kan utlova en 17 timmar lång fullmatad sändning full av dramatik, starka prestationer, glädje, tårar och kramkalas.

Se även kameramännens tv-bilder direkt under tävlingen

Förutom huvudsändningen visar vi i år också tv-bilder direkt från våra kameramän under loppets olika delar. Här kan du punktmarkera simningen, cyklingen och löpningen och efter att vinnaren har gått i mål visar vi målgångar ända fram tills målet stänger 23.20. Vi ber er ha överseende med att tv-bilden kan gå ned ibland när våra kameramän byter position under loppet.

