Södergren och Carlsson snabbast på Varvetmilen

Foto: Privat

I fantastiskt vårväder avgjordes Varvetmilen Karlskrona i lördags.

Damklassen vanns av Sandra Södergren, FIF Gnistan, och herrklassen vanns av Love Carlsson, Högby IF.

Varvetmilen Karlskrona arrangerades av Karlskrona SOK i samarbete med Göteborgsvarvet och det är ett av seedningsloppen, som arrangeras på flera platser runt om i landet, på tio kilometer till Göteborgsvarvet.

I år utgick banan från Blekinge Tekniska högskola och var mycket flack och snabbsprungen. Deltagarantalet översteg 300, vilka fick uppleva vackra vyer av staden och närheten till vattnet.

I damklassen var det Sandra Södergren, FIF Gnistan, som vann med tiden 38.36. Sandra gick tidigt upp i ledningen och kom in i mål före Linnéa Skoogh, Björnstorps IF, som hade tiden 39.52 och Frida Össmar, Högby IF, med tiden 40.39.

Foto: Privat

Vinnaren i herrklassen, Love Carlsson, Högby IF, sprang ifrån sina konkurrenter under andra varvet och lyckades sätta ett nytt personligt rekord med tiden 33.07 på tio kilometer. Bakom Carlsson kom Olle Meijer, Malmö AI, tvåa med tiden 34.27, och Oliver Wykman, Högby IF, blev trea med tiden 34.55.

Vi noterar att såväl Carlsson som Meijer ursprungligen är Jämjöpojkar.