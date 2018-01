Ungdomligt skid-DM

I helgen avgjordes sprint-DM på skidor.

Då var det mest ungdomar som lockades till tävlingen.

– 27 av 33 anmälda var under 20 år, säger Robert Hedman i Karlskrona SOK.

Det var sprint-DM i klassiskt stil där även JDM och UDM ingick. Det var Ronneby OK och Karlskrona SOK som delade på pallplatserna.

Ronneby OK tog nio guld och Karlskrona SOK tog fyra guld.

I H21 vann Ingemar Ericsson, Ronneby OK, före Stefan Karlsson, Ronneby OK. I D21 vann Meta Steinbach Olsson, Ronneby OK, före Kajsa Bäcklund, Ronneby OK.