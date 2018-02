Färre bygglov - samtidigt krävs nya bostäder

– I gruppen större kommuner utanför storstadsregionerna ser vi en tydlig nedgång. Vi ser också en nedgång i Stormalmö men det är efter en period av väldigt hög takt, säger Hans-Åke Palmgren, expert på Boverket, angående byggloven.

Enligt Boverket minskade antalet bygglov i hela landet under det fjärde kvartalet förra året med runt 30 procent. En del av förklaringen kan finnas i ett möjligt rapporteringsfel från Stockholms stad som nu utreds. Men vid sidan om det är nedgången ändå "tydlig" i större kommuner utanför storstäderna, enligt Boverkets expert.

Inbromsning på stora orter

Det var inte bara byggloven som minskade under slutet på 2017. Enligt Boverket ökade visserligen bostadsbyggandet under helåret 2017 jämfört med 2016, men under tredje kvartalet stagnerade byggandet.

Och några städer sticker ut.

Efter två år av hög byggtakt i städer som exempelvis Örebro, Uppsala, Växjö och Helsingborg sker nu en inbromsning i samtliga av dessa utom Uppsala.

– Uppsala är en av de kommuner där det har talats om att man bygger mycket och att det är turbulens på marknaden. Men uppenbarligen rullar startbeskeden och byggloven på så här långt, säger Palmgren.

En region som sticker ut med lågt byggande är Storgöteborg där det under 2017 påbörjades ungefär lika många flerbostadshus som i Stormalmö. Detta trots att Göteborgsområdet har betydligt fler invånare.

– Det är svårt att bygga i Göteborg. Men det är förändringar på gång, säger Palmgren.

Hemlöshet hotar

Enligt Boverket är det svenska byggandet inte tillräckligt. Till 2025 behöver 600 000 bostäder byggas för att kompensera för det som inte byggts tidigare och för att "räcka till den växande befolkningen".

Boverket ser ökad hemlöshet, större trångboddhet och negativ påverkan på samhällsekonomin som följder om inte byggandet åtgärdas.

– Det kan också ha en effekt på bostadspriserna. Om inte utbudet är tillräckligt pressas priserna uppåt, säger Palmgren.

Konkret finns också ett problem för äldre personer. I mindre kommuner behövs nya bostäder för att få igång flyttkedjor.

– En del äldre sitter på bostäder som de inte vill bo kvar i, säger Hans-Åke Palmgren.