Bred nedgång på sjunkande börs

Nedgången på börsen var bred, flertalet tungviktare sjönk på OMX30-listan.

Dagens stora nyhet var sammanslagningen av Tele 2 och Com Hem där Tele 2 formellt lagt ett bud på Com Hems aktier. Affären gillades dock inte av Tele 2-ägarna, aktien rasade med drygt 7,5 procent medan Com Hem-aktiens kraftiga uppgång därigenom kom av sig något, plus 3,4 procent vid stängning, eftersom Com Hem-ägarna till stor del får betalt i Tele 2-aktier.

Även konkurrenten Telia fick sig en släng av sleven, aktien dalade med 1,3 procent.

Bland förloraraktierna märks också Astra Zeneca, ned med drygt 1,3 procent, och Ericsson, 1,3 procent ner.

Kronan stärktes med fyra öre mot dollarn, till 8:19. Riksbankens protokoll som släpptes på onsdagsmorgonen tolkades som aningen mer hökaktigt än tidigare, vilket fick kronan att stärkas något.

De ledande Europabörserna stängde blandat. Londonbörsens FTSE-index gick upp 0,2 procent, Frankfurtbörsens DAX-index sjönk 0,8 procent och CAC-index i Paris föll 0,3 procent.