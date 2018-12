Pundet faller hårt efter inställd omröstning

Risken för ett jättenederlag i omröstningen blev till slut för mycket för Theresa May, vars besked går på tvären med uttalanden som gjorts av regeringsföreträdare under både söndagen och måndagen sedan medier rapporterat att omröstningen skulle komma att skjutas upp

Pundets fall inleddes redan före beskedet och tilltog sedan May bekräftat medieuppgifterna i en stökig debatt i det brittiska parlamentet.

Besked från May

Även mot kronan bär det av utför för pundet, till en kurs på 11:37 kronor per pund. Det är den lägsta pundkursen mot kronan sedan i våras.

Marknadsturbulensen, som även känns av på räntemarknaden, är en försmak på det som många investerare och bedömare har ställt in sig på. När de avgörande stegen mot brexit nu ska tas är osäkerheten total vad gäller hur brexit kommer att gå till och vilken långsiktig relation Storbritannien kan få till EU - trots att det bara återstår lite drygt 100 dagar till den 29 mars 2019, då brexit enligt brittisk lag ska äga rum.

Folkomröstningen då britterna röstade för EU-utträdet sommaren 2016 blev en chock för marknaden, med ett ras för pundet på 10 procent och kursfall för aktier på sammanlagt 2 000 miljarder dollar runt om i världen, enligt nyhetsbyrån Reuters.

Theresa May har varit hårt pressad av EU från ena sidan och motståndare mot utträdesavtalet på hemmaplan på den andra under lång tid. Och inför den omröstning som nu har ställts in har det i första hand spekulerats i hur stor förlust May skulle åka på. Ingen på marknaden verkar ha räknat med att hon skulle kunna vinna omröstningen.

Kan krascha ut ur EU

Skulle det bli ett mjukt nej skulle det ses som att May har fått utrymme att förhandla om utträdesavtalet och den parallella politiska uppgörelsen med EU om framtida relationer. Bland annat på det toppmöte i Bryssel som är planerat till på torsdag.

Det är dock oklart när en omröstning om ett eventuellt omförhandlat utträdesavtal skulle kunna äga rum.

Ett hårdare nej skulle bli mer kaotiskt, med risk för att May skulle tvingas avgå och att det hela skulle kunna sluta med nyval eller en ny folkomröstning om brexit.

Det sista alternativet skulle - om britterna i en folkomröstning röstar för att stanna i EU - kunna följas av att britterna återkallar sin utträdesansökan. Detta alternativ är enligt en prövning i EU-domstolen, som blev klar på måndagen, en juridiskt möjlig väg att gå.

Enligt bedömare på storbanken JP Morgan har sannolikheten att Storbritannien trots allt stannar i EU inför den nu inställda omröstningen ökat från 20 till 40 procent.

Samtidigt kan det lika väl sluta med att Storbritannien kraschar ut ur EU utan ett utträdesavtal. Då blir Storbritannien som vilket tredje land som helst gentemot EU-länder som Sverige - med tullar, visumkrav, gränskontroller och så vidare.