Dags att dammsuga lådorna efter sedlar

De gamla hundra- och femhundralapparna blev ogiltiga i handeln förra sommaren - och snart klämtar klockan för dem även på bankerna.

30 juni är sista chansen att lämna in dem, men även om du skulle upptäcka en gammal sedelgömma även efter detta datum är pengarna inte värdelösa. Riksbanken tar emot gamla sedlar oavsett hur gamla de är, men då mot en avgift på 100 kronor.

Mårten Gomer, sedelteknisk expert på Riksbanken, berättar att man vid varje sedelbyte alltid får in pengar under lång tid efteråt.

– Det kan handla om dödsbon, presenter man fått för länge sedan eller att det legat pengar sparade någonstans. Folk glömmer bort, helt enkelt, säger han.

Banken bästa sättet

Att få in 3,8 miljarder kronor kommer att ta tid, konstaterar Gomer. Trots att mycket fortfarande saknas har man ändå fått in över 90 procent av de gamla sedlarna, vilket också var målsättningen. Riksbanken ser också att inströmningen har ökat de senaste veckorna - en del väljer alltså redan nu att skicka in pengarna direkt till Riksbanken i stället för att gå via sitt lokala bankkontor.

– Men det mest effektiva är att gå via sin bank. Det är krångligare att skicka pengarna till oss, och dessutom tar vi en avgift, säger Gomer.

Antalet bankkontor som hanterar kontanter har också minskat på senare år, vilket inte underlättar för allmänheten:

– Vi har haft mycket dialog med bankerna för att se till att de åtminstone har viss service för sina kunder, men vi skulle önska att det vore mycket mer.

Gamla exemplar

Riksbanken tar emot några hundra inlösningsärenden varje dag, berättar Gomer. Då handlar det inte bara om de sedlar som går ut i dagarna, utan även äldre valörer.

– De allra flesta sedlar vi får in är de som blivit ogiltiga de senaste åren. Men det kan också röra sig om riktigt gamla sedlar, över 100 år, som man undrar varför folk lämnar in.

Riksbanken har ingen kunskap om sedlars eventuella antikvärde, och det är heller inget man tar hänsyn till, påpekar Mårten Gomer.

– Vi betalar bara ut den summa som står tryckt.