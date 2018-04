Estnisk eljätte slår sig in i Sverige

Det handlar om Estlands motsvarighet till svenska Vattenfall som i dag startar sin verksamhet för svenska privatkonsumenter under namnet Enefit. Estland ligger i framkant när det kommer till digitalisering, vilket också gäller elmarknaden.

– Där kan man göra allt online, utom att gifta sig och skilja sig, och det här digitala arvet tar vi nu med oss till Sverige, säger bolagets Sverigechef Jonas Lindelöf och berättar att bolaget bland annat kommer lansera en app som ger kunderna full koll på elförbrukningen.

Ta stor andel

Även om bolaget går försiktigt ut är femårsplanen att nappa åt sig 100 000 svenska privatkunder.

– Det låter utmanande, absolut. Det skulle innebära att de behöver ta en ganska stor andel, säger Christian Holtz, energimarknadskonsult på konsultföretaget Sweco, och tillägger att den svenska elmarknaden bjuder väldigt stor konkurrens och att marginalerna är pressade.

– Det krävs ofta en viss storskalighet för att få någon lönsamhet i det.

Ha respekt

Men Jonas Lindelöf låter hoppfull.

– Vi vet från undersökningar att man är missnöjd med sin elleverantör i Sverige. Vad vi ser är att alla erbjuder ungefär samma sak: "Byt till oss så får du lite lägre pris". Men det säger också någon annan nästa vecka. Det är ingen som gör något nytt.

Men han tillägger också att det gäller att ha respekt för uppgiften.

– Det är tufft på marknaden, därför går vi försiktigt in under det första året och provar oss fram. Men svenskar byter faktiskt elleverantör i mycket högre utsträckning än många andra i världen. Det är också en orsak att gå in i Sverige.