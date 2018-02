Etiska viner säljer sämre på bolaget

Under förra året flöt knappt 10,7 miljoner liter etiskt märkta drycker - företrädelsevis viner - ut ur Systembolagets butiker för att smuttas av medvetna konsumenter eller dem som ryckt en flaska i farten, visar Systembolagets statistik. Nedgången från 2016 är knappast dramatisk - då såldes drygt 11 miljoner liter - men markerar ett trendbrott efter fem glada bokslut (2012-2016).

– Volymen vi har sålt är lite mindre för första gången på länge. Däremot ser vi att det är en hyfsat marginell minskning, och i värde säljer vi mer i pengar, säger Systembolagets inköpschef Fredrik Arenander.

Ingen hälsokoppling

Trendbrottet står i bjärt kontrast till de ekologiska dryckernas fortsatta segertåg.

– Det finns en tydligare upplevd koppling mellan ekologiskt odlade livsmedel och miljön, men även det fysiska välbefinnandet. Den kopplingen finns inte på samma sätt för den etiska certifieringen, utan där gör man det för en omsorg om arbetsförhållandena, säger Arenander.

Vintrender påverkar

Skiftande vintrender är en möjlig förklaring till minskningen. De etiska certifieringarna Fairtrade och Fair for life finns endast för viner från riskländerna Sydafrika, Chile och Argentina. Sydafrikanska viner sjönk från tredje till fjärde plats på försäljningstopplistan under 2015-2017, och argentinska viner halkade ner från åttonde till tionde plats under samma tidsperiod.

Fairtrade Sveriges vd Morgan Zerne tycker att Systembolaget har "en hel del kvar att jobba på" för att fler ska förstå fördelen med den etiska certifieringen.

– De har en pytteliten etikett där det står etiskt, men berättar inte för konsumenten varför det finns etiska viner överhuvudtaget. Det är inte lika uppenbart när man går in en Systembolagsbutik varför man ska göra det här ställningstagandet, jämfört med när man går in i en dagligvarubutik, säger han.

Hårdare regler?

Fairtrade Sverige vill att Systembolaget helt slutar sälja drycker från riskländerna som inte har de etiska certifieringarna.

– Det hade varit det mest vågade, då vet de att de verkligen bidrar till en positiv utveckling. Jag förstår att Systembolaget inte kan göra det på en gång, men de borde verkligen ta steg mot det, säger Morgan Zerne.

Men Fredrik Arenander tycker att ett sådant krav hade varit orättvist mot producenter med schysta arbetsvillkor som ändå inte certifierat sig.

– Det finns de som avstår på grund av att de tycker att märkningen är för dyr. För kunden är märkningen såklart en trygghet och en möjlighet att inte behöva läsa på vid varje köp, men allt icke-certifierat är inte oetiskt, säger Arenander.