Experter: Ta inte tjänstepension för tidigt

Pensionsåldern höjs för den allmänna pensionen, men det är inte säkert att tjänstepensionen följer med. Det är arbetsmarknadens parter som bestämmer villkoren och i många fall kan tjänstepensionen börja plockas ut redan vid 55 års ålder.

– Det är väldigt tidigt. Jag kan tänka mig att pensionsgruppen kommer att vilja se begränsningar för hur tidigt den kan tas ut, säger Johanna Kull, sparekonom på Avanza.

Reglerna för tjänstepensioner påverkas inte direkt av den höjda pensionsåldern men tjänstepensionsreglerna är också under diskussion, fast av andra skäl.

– Både möjligheterna till uttag redan från 55 år, och inbetalningarna till tjänstepensionerna, som i många fall upphör vid 65, diskuteras, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten.

Knaper ålderdom

Men tjänstepensionen kan vara en lockande utväg för den som träffas av den höjda pensionsåldern, som enligt pensionsgruppen ska införas nästa år. Den som drömt om en tidig pension kan ta ut sin tjänstepension under fem år, innan den nya, höjda pensionsåldern infaller. Men det kan resultera i en fattig ålderdom, varnar experterna.

– Risken är att man tar ut sin tjänstepension tidigare, och då gör det under en kort tid. Då blir det inget kvar då ålderspensionen tas ut senare, och man kan då få en väldigt låg inkomst under de åren. Det kanske skulle behövas någon from av begränsning i reglerna för hur tidigt tjänstepensionen ska kunna tas ut, säger Anna Eriksson, pensionsexpert hos SPF Seniorerna.

12 000 i genomsnitt

Hon påpekar att genomsnittet för den allmänna pensionen ligger på 12 000 kronor.

– Och det är före skatt, så det blir inte mycket.

Ole Settergren på Pensionsmyndigheten ser också en liten sådan risk.

– Den finns nu, och den kommer att finnas sedan, men den är inte uppenbart stor.

Den som plockar ut hela sin tjänstepension i förtid kan däremot inte räkna med att få del av garantipensionen senare, då den allmänna pensionen tas ut. Däremot kan man få rätt till bostadstillägg, även om man plockat ut alla sina tjänstepensionspengar innan. Förutsatt att man inte överskrider de inkomst- och förmögenhetsgränser som gäller för bostadstillägget.

Ingen garantipension

– Garantipensionen kan inte kompensera för detta, men däremot bostadstillägget. Men det ska man veta, det är ingen dans på rosor att leva så att man får rätt till det. Det är ganska få pensionärer som får det, bara 15 procent, säger Ole Settergren.

Kruxet med tjänstepension är också att det inte går att ångra ett påbörjat uttag. Den som väl börjat ta ut pengarna får vackert leva med den utbetalningsplan som bestämts från början.

– Det går inte att pausa den. Om man väl börjat plocka ut så får man fortsätta, säger Johanna Kull.

Fast även det är under diskussion, berättar Ole Settergren.

– Om man bestämt att ta ut pensionen livsvarigt, men vill ändra till en uttagstid på fem år är det svårt, för att inte säga omöjligt. Det fårstår jag, så måste det också vara. Om man vet att man kommer att dö och vill plocka ut alla sina pengar så blir det lägre pensioner för de övriga, säger han.