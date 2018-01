Frågetecken kring mobiljättar

Sydkoreanska Samsung, överlägsen etta i sålda enheter på den globala mobilmarknaden, uppskattar rörelsevinsten till motsvarande 115 miljarder kronor under sista kvartalet förra året. Nytt rekord, men trots det lägre än analytikernas förväntningar, och aktien backade. Om det beror på valutaeffekter, höga bonusar till ledningen eller om telefonförsäljningen inte når förväntade nivåer visar sig först när rapporten offentliggörs om ett par veckor.

– Det finns en förväntan att Samsungs marknadsandelar ska fortsätta stiga, men bolaget har utvecklats till ett premiummärke på samma sätt som Apple. Och är man premium så är det svårt att komma över en marknadsandel på 20-25 procent för då är man inte premium längre, säger Leif-Olof Wallin på analysföretaget Gartner.

Problem i USA

Kinesiska Huawei, trea på mobilmarknaden, har den senaste tiden gett motstridiga besked om framtiden. En längre tid har det ansetts som självklart att bolaget ska fortsätta hårdsatsa på telefoner i toppskiktet och mindre på lågprissegmentet, samma omläggning som Samsung för övrigt gjort. Men för ett par dagar gjorde Huaweis starke man och grundare Ren Zhengfei på ett internt möte klart att bolaget ska satsa både högt och lågt och att kombinationen kommer att öka vinsten.

En förklaring till omsvängningen kan vara att Huawei återigen har stora problem med att komma in på USA-marknaden. Enligt uppgift skulle ett samarbete mellan Huawei och den amerikanska telekomjätten AT&T ha presenterats under den pågående teknikmässan i Las Vegas men ställdes in i sista stund, rapporterar The Financial Times. Det är samma problem som många nya kinesiska tillverkare, till exempel Oppo, Xiaomi och Oneplus, också har. De växer så det knakar i främst Kina, övriga Asien och Indien, men har svårt att hitta försäljningskanaler som mobiloperatörer och elektronikkedjor på utvecklade marknader.

– I Nordamerika och Västeuropa handlar det väldigt mycket om att man måste in i operatörernas portföljer. Ska ett nytt bolag in där så måste det tränga ut ett annat som operatören redan har en etablerad relation med och det är inte lätt.

Tråkigt år

Leif-Olof Wallins sammanfattande bedömning av mobilåret 2018 är att det blir tråkigt.

– Innovationen är ganska avstannande, möjligtvis med Iphone X som ett litet undantag. Annars är mobiltelefonerna förvillande lika med väldigt stor glasyta och marginella förbättringar av kameror och prestanda. Det är inte direkt något som gör att man vill pensionera sin gamla telefon och köpa en ny. På etablerade marknader ser vi att folk behåller sina telefoner i 2-3 år i stället för som förr byta när det kom en ny modell.